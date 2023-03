Quarts temps: 18-16/18-25/19-16 / 11-18

NIVELLES : Cockmartin 9, Hennuy 4, Vandam 0, Roland 10 (1x3), Dhamouch 0, Denayer 0, Tursugian 12 (2x3), Renversez 23, Martinez 2, Jorion 9 (1x3), Ndozi-Miala 6, Vandermousen 0.

Les défaites d’Arlon et de l’Union Liège la veille laissaient entrevoir pour Nivelles la bonne opération du week-end dans la course au maintien en cas de victoire.

Pour l’occasion, les Aclots bénéficiaient du soutien de Cockmartin et Renversez, venus de TDM2, pour renforcer une équipe plombée par les blessures.

Noah Cockmartin, fraichement sélectionné pour le All-Star Game BBW, commente:

"On a eu droit à un match très compliqué dans l’ensemble avec deux équipes qui voulaient gagner. On commence très bien le match, puis Ensival fait un run pour passer à 14-9. Nous ajustons notre défense, et la mire en attaque, tout en provoquant des fautes, pour se retrouver devant à la mi-temps. Sur l’ensemble du match, Pitz et Erkenne nous ont fait mal, mais on arrive à garder notre avance à la fin du troisième quart temps. Le quatrième acte fut très serré jusqu’au money time, où l’on a eu droit à une fin de match incroyable de Tursugian et du jeune Roland. C’était un beau match avec beaucoup d’intensité. On a réussi à rester devant presque pendant tout le match après le 14-9, et on a montré qu’on était capable de contrôler un match contre un adversaire très adroit et physique dans leur salle."

On soulignera l’apport physique et aux rebonds des deux jeunes talents de la TDM2. Bonne victoire donc pour les Aclots en régionale 2, qui doivent attendre et espérer, que leurs adversaires de fond de classement perdent leurs matchs de retard.