Quarts temps: 13-15, 17-12, 12-27, 12-14.

OTTIGNIES (5x3, 7/14 LF, 17 ftes): Baillet, BARME 10 (2x3), Hauet 2, Dochez 4, DEMONCEAU 9 (3x3), VERMYLEN 4, HAESENDONCK 9, Pirlot 7, Fonteyn 8, KAZADI 3, Habimana 2, Laloux 10.

La régularité et le collectif sont les forces du Rebond Ottignies cette saison. On en a encore eu un bel exemple en bord de Vesdre. Le coach Mulaba prend autant de plaisir à coacher que ses dames à jouer: "Chaque semaine, on est attendu mais on garde la tête froide. On doit continuer de la sorte, c’est une très chouette saison et c’est un groupe qui tourne bien. Match après match, on savoure le championnat qu’on fait."

Un championnat pour lequel les Brabançonnes ont l’intégralité des cartes en mains. Il reste six matchs à disputer et les Ottintoises ont deux victoires d’avance sur le RBC Ciney, le second du classement. Comme pour Huy (quatrième), les Ottintoises recevront les Namuroises à domicile. "On a aussi des déplacements délicats à gérer, je pense à Ganshoren et La Rulles", expose le coach qui poursuit à présent deux objectifs: terminer premier de la phase classique et rester invaincu à domicile.

Après une première mi-temps équilibrée, l’équipe brabançonne a eu un gros coup de chaud que Pepinster n’a pas su contrer. Via Barme (8 points) et Laloux (6 points), Ottignies va réaliser un troisième quart-temps dantesque: 12-27. "J’ai mis mes jeunes sur le terrain. On a réalisé des stops défensifs et on est parti en transition. C’est cette agressivité défensive qui a permis de poser nos attaques sur l’autre demi-terrain. Sur jeu placé, tout a été simplifié", observe le coach.

Après 42-55 (30e), les Brabançonnes maintiendront l’écart et ne seront plus inquiétées. "On a conservé notre avance. Personne n’a rien lâché dans le groupe et quasi-tout le monde a marqué. Le scoring a été bien partagé, le danger est venu de partout. Je souligne aussi l’engagement et l’intensité dont on a fait preuve", conclut Olivier Mulaba.