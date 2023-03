But: (1-0, 42')

Sur le grand et gras terrain en herbe tennoodois, les jeunes Tubiziens éprouvent des difficultés à poser le jeu au sol. Ils se créent néanmoins quelques belles possibilités notamment via Pierret, Onanga ou encore Van Gestel mais une erreur dans la défense brabançonne wallonne coûte le 1-0 qui sera finalement le score final. La RUTB ne reviendra jamais dans la rencontre. "C’est frustrant car, de nouveau, nous sommes présents dans les duels, on se procure des occasions mais le ballon ne veut pas rentrer", regrettait amèrement le T1 Taner Akkan.

Kosova 2Perwez 2

PERWEZ: Pletinckx, Leblois (55' Lambert), Hervera Rey, Salles, Vanderhaegen, Larotonda, Verdeyen, Van Malderghem (75' Brassart), Gérard, Benazzi (75' Gajanovic), Siroux.

Buts: Van Malderghem (0-1, 30'), (1-1, 39'), Siroux (1-2, 66'), (2-2, 70')

Le match au sommet entre le leader et son dauphin a été partagé, intense et aurait finalement pu tomber d’un côté comme de l’autre. Les deux formations se quittent finalement dos à dos et Perwez en profite pour conforter sa place en tête du classement en gardant quatre unités d’avance sur les Bruxellois. "On parvient à ouvrir le score sur une inspiration superbe et un retourné acrobatique exceptionnel de Van Malderghem mais un long ballon nous coûte le 1-1. En seconde période, Kosova a pas mal poussé mais on prend les devants grâce à Siroux avant que les Bruxellois n’égalisent méritoirement. On va se contenter du point car nous n’avons pas réalisé une grande rencontre. J’ai senti les gars un peu stressés par l’enjeu mais le plus important était de ne pas perdre. Nous gardons notre avance et notre joker", résumait Fabian Bamps.

AFC Evere 2Grez-Doiceau 0

GREZ: Detry, Beersaerts (70' Decroes), Duhem, Deneubourg (70' Srihi), Nineza, Wénin, Bakala, Pelizza, Torres Valiente (60' Kocabas), Gueuning (80' Chennou), Gasmi.

Buts: (1-0 et 2-0, 10' et 63')

Les Gréziens ont mordu la poussière chez une formation everoise qui lutte pour sa survie en P1. Sans envie et sans se créer une occasion digne de ce nom sur l’ensemble de la partie, les Gréziens sont passés complètement à côté de leur sujet. "Une rencontre à oublier au plus vite car il n’y avait absolument rien de bon et beaucoup trop de déchets à tous les niveaux", pestait Sébastien Eggerickx (T2).