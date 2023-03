Les joueuses de Chastre n’ont jamais été aussi proches de prendre leur premier point dans ce championnat, samedi, face à Diksmuide. Menées 0-1 juste après la demi-heure de jeu "sur un goal classique suite à une erreur", les visitées ont tenté de remonter leur handicap. "On a tout donné pour aller mettre ce but et on s’est finalement fait prendre en contre", regrette le coach, Michaël Verstraelen dont la formation s’est créé quelques situations dangereuses dont deux coup-francs. "Sur l’un d’eux, la gardienne relâche le ballon et personne ne suit pour le mettre au fond. Comme quoi, on n’est pas loin mais il nous manque toujours quelque chose pour y arriver."

La formation des XV Bonniers a d’autant plus de mérite qu’elle disputait son troisième match en une semaine. "Malgré la fatigue, on est resté dans la même dynamique qu’à Anderlecht et j’estime qu’on méritait un petit point pour avoir fait jeu égal avec le septième du classement."

Le gros point noir, c’est une nouvelle grosse blessure puisque Houbrix, victime d’une entorse du genou, ne sera pas du voyage à Mons samedi prochain. "La P1 ne jouant pas ce week-end, on devrait malgré tout pouvoir se déplacer en nombre", rassure notre interlocuteur.

CHASTRE: Charlier, Houbrix, Fregesse, Baez, Houtart, Bernard, Goetynck, Verstraelen, Genard, Arcoly (80' Michiels), Delikus (80' Sekelama).

Buts: Callens (0-1 et 0-2, 33' et 90').