Challenge Delhalle: Le prophète Romain Paul domine La Chaumontoise

Cela ne l’a pas empêché de largement dominer Yves d’Harveng. "Oui. Je tente de me remotiver cette saison. Je me prépare pour tenter de briller aux 20 km de Bruxelles."

Quant à son dauphin, il était ravi de sa seconde place. "Je n’ai rien su faire contre Romain quand il s’est détaché, une fois arrivé dans le bois. Mon ambition, cette saison, est le Chalenge Delhalle. Je fais donc une belle opération et continuerai à me focaliser sur cela, ce qui constitue déjà un beau programme."

Au pied du podium, l’autre chaumontois, Alexis Matthys, était satisfait de sa course: "Je savais que j’allais manquer de vitesse puisque je me tourne dorénavant sur l’Ultra, et donc un mode de compétition où l’endurance est privilégiée. Je n’ai donc pas su suivre le tempo à l’avant mais je suis pleinement satisfait avec cette quatrième place, 15 jours avant mon gros objectif."

À noter chez les dames, la victoire de Daphné Cawet qui a dominé Dorothée Cupers et Christelle Lemaire. Sur la petite distance, Eliot Hermand a facilement pris la mesure sur ses adversaires alors qu’Anne-Sophie Turin a dû s’employer pour l’emporter. Du côté des organisateurs, on se félicitait d’avoir maintenu le cap au niveau de la participation, avec trois coureurs classés en plus que l’an dernier, soit 428 joggeurs ayant terminé l’épreuve. À noter la participation des fils de Max Roberti, qui était membre du club local du JC Ronvau.