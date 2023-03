Les hostilités commençaient sur un rythme très engagé. Le match était haché par les coups de sifflet de l’arbitre après de nombreux duels fautifs. Une tension palpable qui faisait monter l’énervement en tribune comme sur le terrain. "Contre Ganshoren, c’est toujours comme ça, admettait Mohamed Bouhmidi. C’est une équipe très forte dans l’impact physique. À cet impact on a répondu présent."

Au niveau foot, le supporter n’était pas grassement servi en début de rencontre. La première réelle grosse occasion n’arrivait qu’après trente minutes de jeu. Suederick, qui a réalisé une énorme performance tout au long du match, sauvait une magnifique tête plongeante de Van Onsem.

Ce n’est qu’au retour des vestiaires que le verrou sautait. Dassy ouvrait le score pour Ganshoren, sur ce qui était leur premier tir cadré. Pris à froid, les Tubiziens tentaient de réagir directement via Giusto mais Suederick restait toujours bien éveillé.

S’ensuivait une kyrielle d’occasions franches tubiziennes, mais aucune ne semblait se décider à rentrer dedans. Ganshoren continuait à démontrer une certaine hargne même réduit à dix après l’expulsion de Van Landschoot et réussissait à tenir bon jusqu’au bout.

Dans le camp local, la frustration était logiquement présente après la défaite. "La première mi-temps était assez serrée, confessait le T1 tubizien. Ils n’ont pas eu d’occasions et nous étions bien en place. En deuxième, ils nous cueillent à froid et nous avons l’occasion de revenir juste après mais on ne le fait pas. On aurait pu encore jouer deux heures que le ballon ne serait pas rentré. À partir du moment où nous avons plus d’une dizaine d’occasions et qu’on ne met pas un but on ne peut pas revendiquer une victoire… En rentrant au vestiaire, je leur ai dit qu’on ne pouvait s’en prendre qu’à nous-même. Leur gardien est pour moi l’homme du match, il a réalisé une grosse prestation. À trop rater on a été puni."

Par la même occasion, Tubize loupe l’opportunité de s’immiscer dans le Top 5 du championnat. "On était accroché à ce Top 5 avant ce match. On voulait le faire. Mais les jours où ça ne veut pas… C’est pour ça que je n’en veux pas au groupe. Mais ce samedi, il a peut-être manqué ce côté détermination pour revenir dans la partie."

Le groupe se devra de réagir directement en déplacement la semaine prochaine. "Un gros match nous attend à La Louvière, ce sera difficile. Mais cette année, si on regarde les chiffres, on est meilleur à l’extérieur qu’à domicile", concluait Mohamed Bouhmidi.

"Depuis le second tour la chance nous sourit"

La joie était immense dans le vestiaire des Verts. On peut le comprendre pour des joueurs qui signent un grand résultat et un pas de plus vers le maintien. Invaincu depuis six rencontres, Ganshoren semble avoir trouvé une constance qui lui a fait défaut toute la saison. "C’était un match très engagé, constatait Michel Delph. Je voulais voir des guerriers sur le terrain et ça a été le cas pendant 90 minutes. On a eu de la chance aussi, car ils ont eu plusieurs belles occasions qui ne sont pas rentrées. La chance tourne de notre côté pour l’instant. Le plan de jeu établi a parfaitement été suivi. On est récompensé par le travail fourni. Je ne pense pas qu’on peut parler d’hold-up. Même si pour être honnête ils ont eu plus d’occasions et étaient un cran au-dessus de nous. Mais nous n’avons pas garé le bus devant dans notre but, on a essayé de jouer, de garder le ballon et de se projeter au bon moment. Je suis heureux de voir cette mentalité affichée. Depuis le début de saison nous méritons plus de points, ça fait du bien que ça tourne en notre faveur en ce moment. Depuis le second tour la chance nous sourit."

Arbitre: M. Desimpele.

Cartes jaunes: Delhaye, Millet, Zeroual, Nendaka, Van Landschoot.

Carte rouge: Van Landschoot (2 cj, 78’).

Les buts: Dassy (0-1, 47’).

TUBIZE: De Bie ; Taroli (79’ Aarab), Ouahouo (90’ Bendriss), Patris (79’ Afallah), Delhaye ; Lkoutbi (62’ Migliore), Garlito, Tepe ; El Omari, Van Onsem, Giusto.

GANSHOREN: Suederick ; Zaanan, Camara, Kombi, El Ghraichi ; Tchoutang (68’ Famo), Van Landschoot, Zeroual (82’ Zivkovic), Millet, Nendaka (72’ Scholl) ; Dassy.