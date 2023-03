Quarts temps: 22-18, 19-20, 28-19, 20-24

GENAPPE: Makadi Massengo 4, Kaminski 5 (1x3), Zappulla 25 (5x3), Kanda-Boko 18, Ilongo Basosabi 1 (1x3), Kiraranganya 10 (1x3), De Almeida 7 (12x3), Ngabo 2.

C’est un ancien de la maison, Didier Hoofd qui entraîne les U14 du club, que l’on retrouvait sur le banc pour assurer l’intérim à Genappe-Lothier après le retrait d’Olivier Mulaba. "J’ai été contacté vendredi matin par le comité pour coacher l’équipe le soir mêm e !, rigole l’ancien du Brussels. Je connaissais quelques joueurs du noyau, mais pas tous, tout comme je ne connaissais pas les systèmes de jeu. On a préparé le match avec Jonathan Vanderlinck pendant la journée, et Ignace Ngabo m’a aidé pendant le match en tant qu’assistant, vu qu’il s’est fait mal au premier quart temps. J e le remercie pour son grand apport pendant la partie d’ailleurs. Je découvrais donc la belle équipe de Profondeville, arrivée avec l’intention de laver l’affront du match aller, et nous infligeant directement un 0-9 ! Heureusement, les joueurs ont mis une belle intensité, et ont affiché un bel esprit collectif pour revenir dans la partie et reprendre les commandes du match. À la mi-temps on est à +2, et au troisième quart à +15. Nos visiteurs n’ont pas abandonné et sont revenus à 6 unités, mais l’expérience du groupe permis de gérer la fin de match."

C’est la belle opération de la soirée pour Genappe, qui, suite à la défaite de Saint-Hubert, remonte à la sixième place, et veut encore jouer son va-tout pour les play-off.

Avec Hoofd en tant que coach ? " Nous n’en n’avons pas encore parlé, mais je suis à la disposition du club s’il faut aider", déclare celui qui est à 100% de victoires en R2. P.L.