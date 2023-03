Le derby en forme de duel de gros bras de la P1 entre un Lasne-Ohain en super-forme grâce à son 16/18 et une formation genappienne pas en reste non plus avec sa belle et nette récente victoire face au Kosova promettait spectacle et rebondissements.

Ce fut le cas avec de nombreuses occasions de chaque côté, de jolis buts, des cartes jaunes, une carte rouge et un suspense haletant jusque dans les derniers instants avec ce but du capitaine visiteur Thomas Van Ophalvens à quelques secondes du coup de sifflet final.

Avant cette fin de rencontre exaltante pour les Genappiens, ce sont d’ailleurs eux qui ont ouvert le score sur ce fabuleux enchaînement de Nicolas Dutrieux au quart d’heure ponctué d’une frappe surpuissante des 35 mètres qui est venue se loger dans la lucarne de Pierret. Un véritable régal !

Les Lasnois réagissent directement via Dierinckx qui a bien suivi une volée de Goffart.

C’est 1-1 à la pause et la seconde période est très rythmée avec pas mal d’occasions de part et d’autre: Maistriaux, Fabry et Marques Tereso pour Genappe, Ceusters et Charpentier pour Lasne-Ohain.

Le mot de la fin sera donc finalement pour Van Ophalvens via une frappe des 20 mètres suite à un corner mal dégagé par la défense lasnoise.

Grâce à ce beau succès en terres lasnoises, les Jaune et Bleu reviennent à égalité de points avec leur adversaire de l’après-midi (mais avec une victoire en moins).

"La rencontre aurait pu se terminer sur un partage mais la pièce est tombée de notre côté et cela fait plaisir car les joueurs ont fait preuve de beaucoup de jusqu’au boutisme. Le mérite de cette victoire leur revient et cela nous permet d’emmagasiner pas mal de confiance avant la demi-finale de la Coupe de Brabant de dimanche prochain", positivait Julien Darquenne, l’entraîneur des Genappiens.

Arbitre: Eddy Swiggers

Cartes jaunes: Laklia, Desnel, Demeur F., Dutrieux, Pête, Jonckheere

Carte rouge: Demeur R. (2 jaunes, 82')

Buts: Dutrieux (0-1, 16'), Dierinckx (1-1, 20'), Van Ophalvens (1-2, 92')

LASNE-OHAIN: Pierret, Duhot, Demeur R., Demeur F., Desnel, De Coene, Charpentier, Ceusters (85' Demoulin), Laklia, Dierinckx, Goffart (80' Relecom).

GENAPPE: Hannon, Van Ophalvens, Dutrieux (65' Marques Tereso), Van Landschoot, Berdayes, Fabry, Roulez, Pête, Maistriaux (95' Sanchez Y Garcia), Queimadelas, Jonckheere.