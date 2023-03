Cela bouge en coulisses à Jodoigne avec l’annonce de quatre transferts pour la prochaine saison. Dès samedi, la RAS officialisait l’arrivée de Laurent Dethier, le goleador d’Aische que l’on a très bien connu en BW à Walhain il y a une petite quinzaine d’années.

Les trois autres arrivées ont été annoncées après le match face à Symphorinois. Il s’agit de trois joueurs de Waremme qui retrouveront donc leur ancien coach Steve Dessart à la Cabouse: Nicolas Lapierre (défenseur), Charles Laruelle (milieu offensif) et Lucas Dichiara (flanc).

Deux points perdus

Malheureusement, à cette quadruple bonne nouvelle n’est pas venue s’ajouter une cinquième qui aurait été une victoire devant Symphorinois. Il s’en est pourtant fallu de peu pour les Canaris battent le deuxième du classement qui restait sur six matches sans défaite. En menant 3-0 après vingt minutes parfaites (buts de Fotso, Reuter et Congosto), les Jodoignois réalisaient alors un match exemplaire, alliant tous les bons ingrédients. Mais les visiteurs sont revenus sur penalty à 3-1 avant la pause et à 3-2, sur un nouveau penalty plus que discutable, peu de temps après le café. Ils ont ensuite profité d’une grosse erreur défensive pour égaliser, faisant de Jodoigne le grand perdant du week-end vu les autres résultats.

Vu le nombre d’occasions ratées, les Jodoignois – désormais barragistes – avaient de quoi fulminer au terme des débats. "Offensivement, on a fait le taf’, même s’il nous a manqué ce petit brin de chance comme on n’a pas bien su ajuster nos occasions. Dommage aussi que le quatrième but ne rentre pas sinon le match aurait été plié, analyse Tanguy Beaupain. À 3-1, on a peut être trop reculé et notre adversaire a eu le brin de chance des équipes du Top 3. Vu le classement, il y aura de l’enjeu lors des prochains matches mais si on fait les choses dans la même lignée que contre le Crossing et maintenant Symphorinois, on va se sauver."

La technique

Arbitre: M. Beluffi.

Buts: Fotso (1-0, 1’), Reuter (2-0, 17’), Congosto (3-0, 20’), Revercez (3-1, 37’), Ulens (3-2 et 3-3, 58’ et 76’).

JODOIGNE: Bronckart, Lallemand, Mbolo (75’ Gilles), Puttemans, Sylla, Azzouzi, Pohl, Reuter (69’ Beaupain), Cassange, Congosto (75’ Mukaka), Fotso (61’ Olemans).

SYMPHORINOIS: Dekerle, Citron, Ulens, Druart, Kwembeke, Drouven, Strobbe, Revercez, Erculisse, Rucquois, Mabille.