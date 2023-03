Pas de point, mais une belle prestation des Chastrois.

"Les joueurs sont déçus parce qu’ils ont vraiment bien joué mais on repart une nouvelle fois sans point. C’est un peu frustrant parce qu’on arrive à rivaliser avec les grosses équipes mais on prend rarement des points contre eux. Et quand je regarde l’ensemble du match, le nul aurait peut-être été mérité parce qu’on est bien rentré dans le match sur les deux mi-temps", indique Nicolas Bontemps, le T2 de Chastre.

Une victoire qui fait du bien pour Saintes. "Elle tombe à point nommé vu la fin du championnat. On commence bien le match mais encore une fois, on donne le bâton pour se faire battre. J’ai dû d’ailleurs réajuster un peu au niveau du milieu de terrain en mettant un pressing haut parce que ça n’allait pas trop en première mi-temps. Mais dans l’ensemble, c’est mérité et je suis content de la belle prestation. Et pour une fois, on est tombé sur une équipe qui n’a pas attendu et qui a proposé du football, qui poussait vers l’avant", explique Dorian Nizot, le T1 de Saintes.

Jodoigne 2 Braine B 2

Les buts: Marchal (1-0, 7'), Merchier (1-1, 8'), Marchal sur pen. (2-1, 19'), Duga (2-2, 35').

Un point de bon augure pour la suite selon le T1 de Jodoigne Martin Dehut. "Depuis qu’on a décidé de jouer sans pression, on arrive à rivaliser avec les grosses équipes. La semaine passée à Auderghem, puis ici Braine B. Donc ça veut dire qu’on a les qualités. On s’était un peu perdu dans le projet et maintenant qu’on joue de manière plus libérée, on sent qu’on a retrouvé nos valeurs. Ça nous rassure pour la suite."

La fin d’une série de six victoires pour Braine B. "Un peu dommage de laisser deux points mais bon, ça fait plusieurs matchs qu’on jouait avec un numéro 9 et ce n’était pas pour la rencontre. On a beaucoup d’occasions en plus, dont plusieurs qui devaient rentrer. Mais Jodoigne a joué avec beaucoup de cœur. Et nous, on n’a pas eu la même agressivité", constate Axel Smeets, le T1 brainois.

ES Braine 2 Rebecq B 0

Les buts: Merlotto (1-0, 52'), Lombardo (2-0, 90').

Après une première mi-temps assez équilibrée, les Brainois ont fini par faire la différence contre Rebecq B. "On remonte bien en seconde période, peut-être un peu mieux qu’eux. On marque rapidement d’ailleurs et après, on a quelques occasions pour tuer ce match. Mais il a fallu attendre la 94e minute pour finalement changer la donne", explique Michael Ghion, le T1 brainois.

Après Villers le week-end dernier, l’ES Braine passe une nouvelle fois devant son adversaire direct dans le classement. "On voulait essayer de les battre pour réintégrer la colonne de gauche et on l’a fait, avec une belle prestation collective en prime."

Lasne Ohain B0 Villers 1

Les buts: Oliveira (0-1, 41').

Villers renoue avec la victoire après quatre rencontres sans ramener les trois points. "On n’avait pas été trop chanceux ces dernières semaines. On savait que c’était un match compliqué, on a donc été très prudent. L’objectif c’était de garder le zéro derrière. Ma philosophie c’est que quand tu n’encaisses pas, la victoire est toujours proche. Et pour cette rencontre, les garçons ont répondu présent aussi bien défensivement qu’offensivement", souligne Frédéric Balan, le T1 brainois.

Stéphanois 1 Ophain 3

Les buts: Bonanno (0-1, 24'), Huby (0-2, 28'), Dequenne (1-2, 40'), Thiry (1-3, 80').

"Tout s’est joué en première mi-temps, mais les joueurs ont fait un match complet et on ne peut que s’en féliciter", indique le T2 d’Ophain Julien Pennincks.

Une troisième victoire de suite pour les hommes de Romuald Lecocq. "On est très content du 9/9. On compte continuer sur notre lancée pour terminer la fin de saison de la bonne manière et aborder le tour final avec sérieux et confiance."

Wavre Limal1 Auderghem3

Les buts : Ballieux (1-0, 19'), Agorakis (1-1, 28'), Hammas (1-2, 46'), Kuci (1-3, 83').

Auderghem continue sur sa lancée avec 15 points sur 15. Mais la rencontre n’a pas été de tout repos selon Fabio Magnoni, le T1 d’Auderghem.

"C’était une rencontre plutôt équilibrée. Je suis content parce qu’on a marqué deux fois sur phases arrêtées, d’abord Agorakis sur corner puis Kuci pour le 1-3 sur coup franc. C’est positif parce que cela veut dire que les entraînements payent. Mais de manière générale, le match s’est joué sur des détails. On a été plus efficace que Wavre Limal."

Nivelles 1 Waterloo 11

Les buts: Pletinckx (0-1, 30'), Soumah (0-2, 34'), Pirotte (0-3 et 0-4, 36' et 38'), Weynants (0-5, 42'), Vennekamp (1-5, 52'), Weynants (1-6, 53'), Pirotte (1-7 et 1-8, 55' et 61'), Notez (1-9 et 1-10, 74' et 84'), Pirotte (1-11, 89').

Large victoire pour Waterloo. "On a pris le match comme il le fallait. La règle d’or du staff, c’était de faire un match sérieux. On a mis du temps à marquer le premier but quand même. Mais les joueurs ont été très impliqués pour se mettre dans les meilleures conditions et gagner de la confiance pour le tour final", indique Jonathan Vanonckelen, le T2 waterlootois.

À noter le quintuplé de Sébastien Pirotte. "c’est un compétiteur dans l’âme. Ça lui tenait à cœur de mettre sa pierre à l’édifice."

La Hulpe 2 Rixensart 1

Les buts: Defrenne (0-1, 5'), Latorre (1-1, 20'), Wiame (2-1, 90').

La Hulpe remporte le derby, mais la manière n’y était pas selon Stéphane Vandorpe (T1). "Sur l’ensemble du match, on mérite la victoire. Mais on a quand même fait un très mauvais match. Mais bon, on a les trois points. On ne va retenir que ça. On savait que Braine B avait fait égalité, il fallait donc en profiter. C’est désormais chose faite."