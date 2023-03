Une occasion en or de rebondir pour Rebecq

La rencontre de ce samedi soir face à Hamoir sera la bonne occasion pour les Rouge et Blanc de renouer avec la victoire, et continuer sur leur lancée. "On a à nouveau fait une très bonne semaine de travail, expliquait Dimitri Leurquin, avant d’enchaîner. Le groupe a compris comment il fallait aborder les choses et ce que nous attendions de lui et cela se ressent lors de chaque séance. Nous avons été mal payés la semaine dernière, mais il ne faut pas en faire toute une histoire. On a bien joué, on a juste manqué d’efficacité, et surtout cette défaite ne doit pas venir remettre en question le travail effectué depuis plusieurs semaines. On a l’occasion de rebondir directement ce soir, on doit saisir cette chance, d’autant plus sur notre terrain."

Une rencontre face à Hamoir qui s’annonce disputée. D’une part, parce que les deux équipes comptabilisent le même nombre de points (34), mais d’autre part parce que les visiteurs auront probablement une envie nourrie par la spirale négative qui touche leur club, comme l’explique Dimitri Leurquin. "Hamoir est sur une série de résultats négatifs assez conséquente depuis quelques semaines, et dans ce genre de situation, on le sait, nous sommes passés par là, il ne suffit pas de grand-chose pour inverser la tendance. Les joueurs auront certainement faim et envie de prouver que les récents résultats ne reflètent pas leur niveau. Je m’attends donc à une rencontre engagée, disputée et lors de laquelle on devra être au niveau de ces dernières semaines si on veut l’emporter."

REBECQ: Vandermeulen, Vervondel, Kouame, Depotbecker, Cordaro, Demolie, Bova, Camargo, Bagayoko, Contino, Bailly, Henri, Piret, Lufimbu.

Observations: Dimitri Leurquin devra se passer de Devel, blessé et de Constant Delsanne, suspendu. Lufimbu, après sa semaine de suspension, réintègre le groupe.