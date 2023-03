Un gros match avant la finale pour Waterloo

"Tilff, c’est une grosse échéance et un tout gros match qui nous attend, concède Sébastien Dufour, le coach de Waterloo qui pourra compter sur l’ensemble de son noyau. A u match aller on s’en était sorti de justesse en signant une remontada miracle pour s’imposer. C’est donc le match idéal pour préparer notre finale de Coupe AWBB face à une formation au jeu atypique et qui possède dans ses rangs d’excellents shooteurs. Nous devrons être très concentrés et à 100%."