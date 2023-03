Quarts temps: 18-18, 18-16, 16-23, 17-24

CASTORS BRAINE: Dombret 9, Bonacorsi 2, Kaminski 7, Fontaine 11, Vancabeke 10, Tchatchou 5, Farricelli 14, Bellemans 6, Depaepe 0, Dupont 2, Schwartz 15.

Les Brainois ont vraiment eu du mal à rentrer dans ce match. Il faut dire qu’ils ont dû se passer des services de Walid Szylkrot, blessé de dernière minute.

Du côté de Saint Hubert, Loïc Pirotte et Rodolphe Legros sont dans un grand jour et alimentent le marquoir à tour de bras. Si les Brainois parviennent à faire jeu égal dans le premier quart, ils se laissent déborder en fin de première période (36-34). "Pendant toute la première période, j’ai eu l’impression que notre adversaire jouait en surrégime alors que nous étions en dessous de notre régime habituel, constate Gianni Maren, le coach de Castors Braine. Nous avons eu du mal à contenir les assauts de notre adversaire qui a connu une belle réussite à distance. En seconde période, nous avons petit à petit réussi à mieux contrôler le jeu et ce fut plus facile pour imposer notre rythme."

Legros et Pirotte ont aussi accumulé les fautes personnelles, ce qui a eu évidemment un effet négatif sur leur apport offensif dans cette seconde période. Si les Ardennais sont moins ardents, les Brainois sont plus intransigeants en défense et le match bascule finalement de leur côté (52-57 à la 30e).

Dans la dernière ligne droite, Les Brainois sortent Legros et Pirotte, tous deux à cinq fautes, et il n’y a plus que Nicolas Frasette qui se montre encore dangereux. Tout profit pour Adrien Fontaine et Kilian Schwartz qui font l’essentiel du boulot en attaque.

Finalement, Nicolas Vancabeke, toujours aussi précieux dans le jeu placé, conclut victorieusement ce long déplacement dans les Ardennes, avec à la clé un 21e succès en autant de matches. "Nous avons encaissé plus que d’habitude, mais il y avait en face une équipe qui est très efficace à distance (10x3) et contre laquelle il était difficile de défendre, ajoute le coach de Castors Braine. Mais plus le match a avancé, plus nous avons eu le contrôle du rebond, du jeu intérieur en contestant plus souvent tous les shoots extérieurs de notre adversaire. Une fois l’écart acquis à +20, nous avons relâché notre étreinte à trois minutes du terme. Cela m’a permis de donner du temps de jeu à Théo Depaepe, un jeune qui s’intègre à mon noyau. Alors que nous étions en difficulté, nous avons su retrouver les fondamentaux de notre jeu en nous appuyant sur ce qu’on sait faire de mieux et cela a encore fait la différence. Nous avons maintenant quinze jours pour préparer notre prochain match, soigner nos petits bobos, récupérer des fatigues. Cela va nous faire du bien."