Quentin Laurent: "Mettre les ingrédients pour sauver Braine"

Le défenseur des Jaune et Bleu retrouve un club qu’il a bien connu. "J’ai joué trois ans là-bas (NDLR: entre 2009 et 2012), une saison en P1 et deux en Promotion. C’est un club que j’appréciais et je connais encore deux ou trois personnes dont mon ancien délégué, mais il y a eu beaucoup de changements depuis le décès du président Maricq."

L’ancien de Tubize et Rebecq, désormais âgé de 33 ans, a quitté le haut niveau. "Après avoir passé une belle saison à Rebecq, Henri Pensis m’a contacté. Braine est le club qui m’a lancé en équipe première et je me suis toujours dit que ce serait sympa de revenir. C’est aussi le bon moment pour redescendre d’un niveau que j’avais du mal à concilier avec ma vie de famille. Mon but était d’apporter mon vécu et mon expérience à l’équipe et même si je ne peux pas être satisfait en tant que défenseur vu notre situation au classement, ma saison n’est pas catastrophique."

En ce qui concerne les changements à la présidence du RCSB, "on n’est pas du tout impacté en tant que joueurs mais si les dirigeants ont décidé d’aller dans ce sens, c’est que ce sera positif pour le club."

Reste à bien la terminer et cela passe par un résultat ce dimanche. "On devra réunir les événements pour se sauver: être combatif, gagner les duels et afficher un état d’esprit irréprochable."

Olivier Suray avait vingt-six joueurs à l’entraînement cette semaine puisque seul est Buscema, blessé. "Après avoir foiré une mi-temps contre Couvin qui aurait malgré tout pu nous rapporter un point voire les trois, il faudra tenir compte des conditions (terrain, vent, pluie) qui vont favoriser un jeu plus direct vers l’avant", avance le T1.

BRAINE: Chalon, Mwaso, Samutondo, Laurent, Lella, Schallon, Deglas, Aragon, Teirlinckx, Campitelli, Absil, Smeets, Duga, Merchier, Willaert, Lo Giudice, Wallaert, Roman, Ladrière, Derwa, Kumba, Coulibaly, Baras.