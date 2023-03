Patrick Muylaert à propos de la finale de la Coupe de Belgique: "Il faudra une équipe de Castors à 100% de ses moyens"

Comme il suit sa fille Delphine joueuse du Spirou Ladies Charleroi, il a pu voir à l’œuvre cette saison les Kangoeroes ainsi que les Castors. Ce sera du 50-50 pour l’ancien assistant-coach: "Malines est plus dans un rythme pour affronter de fortes oppositions avec sa campagne en Euroleague et ses deux matchs par semaine. Et c’est vrai qu’au niveau de ce fameux rythme, Braine n’a plus qu’un match par semaine et malheureusement pas contre des adversaires face à qui les joueuses des Castors doivent impérativement élever leur niveau de jeu. Ce n’est pas l’idéal pour préparer une finale. Kangoeroes peut, en outre, compter sur des joueuses fortes techniquement et puissantes dans l’impact physique."

Les Castors ont cependant des arguments à faire valoir. Patrick est certain que Braine aura voix au chapitre: "Je connais très bien Fred Dusart. Il sait préparer un groupe pour contrarier les Kangoeroes mais il faut bien être conscient qu’il faudra une équipe de Castors à 100% au niveau de ses moyens. Une équipe qui devra être capable de gérer les moments difficiles. Je pense qu’au niveau des individualités, Braine peut rivaliser même si ce sera dur. Mais il y aussi un bon cinq à Braine avec des rotations sur le banc."

Braine devrait faire parler son collectif, ce sera le seul moyen d’entrevoir la possibilité d’un sacre: "Oui, il faudra faire front en équipe mais c’est la grande force de Fred, c’est de créer et fédérer un groupe qui forme une véritable équipe sur le parquet. Chaque fois que Castors a joué en groupe, cela a permis à certaines individualités brainoises de s’illustrer dans les statistiques. Ces individualités ont besoin d’un groupe compact pour obtenir des résultats", conclut Patrick Muylaert.