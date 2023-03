Ottignies se sait attendu partout chaque week-end…

La première manche, enlevée par le Rebond, servira de détecteur de danger pour le coach brabançon: "Alors que l’adversaire s’était présenté sans coach, l’aller avait été fort compliqué pour nous. On avait dominé mais Pepinster était bien revenu dans le dernier quart et s’était battu jusqu’au bout. Les Verviétoises nous ont fait douter. Elles n’ont rien lâché dans des circonstances peu évidentes pour elles. Elles seront d’autant plus revanchardes qu’elles évoluent à la maison."

Pepinster sera d’autant plus dangereux qu’il n’a plus grand-chose à perdre ou à gagner dans ce championnat de Régionale 1. Cinquième, le RBC voudra mettre le leader à son tableau de chasse. Un régime spécial auquel sont désormais habituées les Ottintoises. Pour se sortir de ce piège, la recette est simple. Le chef cuistot Olivier Mulaba en cite les ingrédients principaux: "Que chaque fille joue l’une pour l’autre. Que chaque élément aligné mette de l’énergie et qu’on continue à prendre match par match sans se prendre la tête."

Cette première place, le Rebond y a pris goût justement et a envie de la défendre jusqu’au terme de la phase classique. Après, on ne risque pas de voir le club de la plaine des Coquerées en play-off. "On n’a pas encore arrêté la décision définitive d’y participer mais on a reçu une communication tardive des instances qui indiquent qu’il y aurait des play-off. Hors, j’ai des joueuses qui ont déjà planifié d’autres activités", prévient le coach Mulaba.