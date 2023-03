Mano Van Onsem (Tubize-Braine) ne lâche rien

En effet, alors que la RUTB souhaite occuper son milieu de terrain avec des joueurs ayant un impact physique plus important, Manon Van Onsem n’avait plus trop droit au chapitre depuis de longues semaines.

Cantonné à une place de remplaçant, il a cependant fait son retour au sein de l’échiquier de Mohamed Bouhmidi il y a trois semaines maintenant. D’abord en tant que défenseur droit, avant d’être repositionné en pointe de l’attaque la semaine dernière face à Hamoir. Une situation qui ne perturbe pas vraiment le Tubizien de presque 22 ans. "C’est sûr que ce ne sont pas mes positions préférées, mais j’ai pris l’habitude de me mettre au service de l’équipe. Ces derniers mois n’ont pas été simples, mais je ne lâche rien, et surtout je me dois de rester mobiliser pour aider l’équipe en cas de besoins."

Et son apport fut crucial le week-end dernier sur la pelouse d’Hamoir, avec un doublé pour fêter une première titularisation en tant qu’attaquant de pointe ! "Je ne pouvais pas rêver mieux comme scénario, mais au-delà des deux buts, c’est surtout la victoire finale qui compte. Nous avons encore dix rencontres à disputer et toutes nos chances de pouvoir aller accrocher le tour final. Pour ma part, je me tiens à la disposition du coach. Je sais que dans ses plans, j’entre plus difficilement en compte dans l’entrejeu, mais qu’à cela ne tienne, je continue de me donner à 150% à l’entraînement et je suis prêt à jouer où on me le demandera et du mieux que je pourrai."