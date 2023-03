Le Rebond veut tutoyer le Top 5 de la R2B

Sixième au nombre de victoires, Ottignies taquine de plus en plus le sommet du panier. Ce week-end, les dames de Sarah Dochez auront la possibilité de se mettre en évidence et de montrer l’étendue de leurs progrès collectifs. Ciney, troisième au classement et auteur d’un 6/9 à domicile, attend le Rebond de pied ferme. Derrière l’inoxydable Courcelles (18/18) et des Panthers liégeoises régulières (13/17), Ciney dispute à une autre équipe namuroise (Royal CS Natoye) cette troisième place. Au complet, le Rebond Ottignies voudra faire oublier la défaite de l’aller (-18). Pas toujours à l’aise en déplacement (3 victoires en 8 rencontres), les Ottintoises tiennent ici une belle occasion de se mettre en évidence.