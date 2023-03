Jodoigne doit saisir les opportunités

Contre les membres du Top 5, les Canaris affichent en effet un radieux bilan de 15/27 avec des prestations enthousiasmantes à la clé. "Difficile d’expliquer pourquoi ces inconstances au niveau de la qualité des prestations mais il est clair que nous faisons régulièrement de meilleurs matchs face aux grosses équipes. Les formations qui jouent au football et qui font le jeu nous conviennent davantage comme l’envie et la motivation des gars sont souvent décuplées pour ce genre de rendez-vous", explique le T1 Steve Dessart.

Les Canaris peuvent en tout cas s’appuyer sur une bonne dernière deuxième mi-temps à Schaerbeek il y a deux semaines avant d’affronter un autre client à la montée. "Cette coupure d’une semaine est clairement tombée au mauvais moment car on aurait voulu enchaîner directement après la très bonne seconde période réalisée au Crossing. Le groupe s’est bien entraîné physiquement et je le sens très réceptif."

De bon augure avant la réception du Symphorinois. "Nous allons rencontrer une formation délicate à bouger, un bon bloc collectif. Il faudra être présent dans les duels et dans l’impact et surtout saisir les opportunités. J’attends de mes joueurs qu’ils prennent le match par le bon bout, qu’ils respectent les consignes et qu’ils se lâchent offensivement dans le but d’être le plus efficace possible."