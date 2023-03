Deuxième finale de Coupe de Belgique pour Emmeline Leblon: "Celle-ci, j’espère la gagner"

C’est aussi une deuxième finale consécutive contre Malines pour la meneuse brainoise Emmeline Leblon, active la saison dernière aux Panthers de Liège. Le club liégeois avait créé la surprise en se hissant au stade ultime de la Coupe. "Et cette fois, j’espère la gagner, glisse-t-elle ce vendredi en fin d’après-midi après s’être entraînée dans la salle de Forest National où se déroulera la finale. C’est très grand comme lieu et c’est impressionnant. L’année dernière, on avait disputé la finale dans la salle de Namur. Ici, c’est très différent."

La meneuse qui fêtera ses 23 ans le 26 mai prochain est à la fois excitée à l’approche de cette finale et confiante. "Il y a en tout cas plus de probabilités pour que je la gagne cette année que l’année dernière, sourit Emmeline. On s’est bien préparé, le groupe est en confiance et est prêt. On devra tout donner de la première à la quarantième minute. Certes, Malines est plus fort cette saison que la saison dernière, mais sur un seul match, tout est jouable."

Le retour de ce trophée dans les murs de la salle André Renauld, tout le monde l’attend chez les Castors dont plus de 300 supporters brainois feront le déplacement. Et pour ceux qui ne pourraient se rendre à Bruxelles, sachez que la finale sera retransmise en direct sur la chaîne Tipik.