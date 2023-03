Déplacement critique pour Nivelles

Six, c’est le chiffre critique pour les Aclots. Six matchs pour finir la saison en Régionale 2A, qui seront donc six finales. La dernière place devrait rester pour l’Union Liège, mais ce sera la guerre pour éviter la seconde place descendante. "Malheureusement, la situation n’est pas optimale pour nous en ce moment, explique le capitaine de l’équipe, Gabin Ndozie. Nous avons perdu des matchs prenables, notamment le week-end dernier contre Arlon, donc ce match contre Ensival va être très important. C’est un match que l’on doit aller chercher chez eux. On a eu quelques complications au match aller, mais nous avons vu que c’est une équipe à notre portée, surtout au vu de nos efforts fournis chaque semaine pour nous améliorer. On regrette la blessure de notre meneur Rodrigo Van Rysseghem (déchirure à l’ischio) cette semaine, et Samir Khennoun sera toujours absent."