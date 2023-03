Chastre croit en un premier succès: "Diksmuide, ce n’est pas Anderlecht"

Mercredi, en match d’alignement, les Chastroises se sont inclinées 4-0 sur le terrain d’Anderlecht B. "On y a été à douze, avec deux filles de P1, mais on a fait un bon match, souligne le T1 des Quinze Bonniers, Michaël Verstraelen. On a d’ailleurs reçu les félicitations de l’adversaire pour notre abnégation, notre courage et notre mentalité. Malgré le 3-0 à la mi-temps, on était bien organisé défensivement et on arrivait mieux à sortir que face au Standard. Je pensais qu’on allait craquer physiquement en seconde période mais on n’a pris qu’un but et on a eu des occasions derrière. Au final, je suis content de mon équipe d’autant qu’on avait changé de système avec un 3-5-2 puisqu'on n’avait que trois défenseurs, et parce qu’Anderlecht a marqué grâce à deux joueuses de Superleague dont un triplé de son internationale, Toloba."