Tubize ne se contentera pas du maintien en play-down

Le bilan de la phase classique (7 victoires, 7 défaites et 2 nuls) est en dessous des attentes. "On devait faire mieux, mais je pense qu’on est à notre place par rapport à l’effectif. On n’était pas complet lors de la préparation avec nos joueurs français absents durant les six premières semaines et même si on a mieux tenu contre les ténors, on aura manqué de régularité avec la difficulté de prester des matches complets. Comme la saison passée, on termine dans le ventre mou et on va devoir se poser les bonnes questions pour remédier à ça la saison prochaine."

Place aux play-down, donc, avec des ambitions qui vont au-delà du maintien. "Nous sommes dans une poule de cinq et bye lors de la première journée (18 mars). Nos deux premiers matches contre Mont-sur-Marchienne et à l’Entente du Centre, les deux équipes les plus faibles sur le papier, pourraient nous permettre de déjà assurer le maintien et de voir la suite plus tranquillement. Tout en sachant qu’il faut se méfier de tout le monde en play-down !"

Les Tubiziens devraient disputer la première à Eupen et Kraainem. "Eupen constitue la déception du championnat car ils voulaient monter afin d’avoir une deuxième équipe en nationale et le plus dur reste de se déplacer là-bas. Kraainem, lui, est toujours meilleur en deuxième partie de saison grâce à un effectif pléthorique et des échanges avec sa D1. Quoi qu’il en soit, l’objectif sera de gagner un maximum de matches et d’imposer notre jeu face aux équipes plus faibles."