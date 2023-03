Ces derniers mois ont malheureusement été moins cléments. Malgré un basket de meilleure facture, leurs efforts ont été mal payés, échouant de peu à certains matchs. Cette perte de point s’avère critique et place l’équipe dans une situation délicate. "D’un côté, on n’a plus le droit à l’erreur, de l’autre, on doit croiser les doigts pour que les résultats de nos adversaires nous soient favorables, résumait très justement Olivier Mulaba. Ce qui est ironique, c’est que Profondeville est exactement dans la même situation ! Ça promet donc d’être un match très disputé."

Un match auquel n’assistera pas le coach, ou désormais l’ex-coach de Genappe. En effet, le groupe genappien s’est levé orphelin ce vendredi matin. Olivier Mulaba, après quatre années passées au club, a remis sa démission. Il l’a annoncé à son groupe à l’issue de l’entraînement ce jeudi soir.

Après avoir remporté la Coupe du Brabant et ramené le groupe vers la Régionale en remportant le championnat P1, Olivier Mulaba avait aussi qualifié l’équipe pour la finale de la coupe régionale, injustement perdue contre… le Covid.

Cette saison a eu raison du coach, qui a vécu pas mal de frustrations suite à un acharnement du sort sur son groupe. Un premier tour plombé par les blessures avec un noyau jamais au complet, et un démarrage en janvier avec quelques courtes défaites.

"Je sens qu’il faut un boost immédiat"

Ce dernier a voulu prendre le temps de la réflexion la semaine dernière, avant de prendre sa décision. "J’ai mûrement réfléchi. J’avoue me sentir usé par cette saison et la charge de travail importante entre mon rôle à Ottignies et à Genappe, sans oublier que j’ai un rôle de père de famille qui me tient beaucoup à cœur, sourit-il. J’ai été éloigné de mes enfants un peu trop ces derniers temps et j’ai besoin de me recentrer. J’adore le club, mes joueurs et mon directeur technique – Jon Vanderlinck – qui est devenu un ami maintenant, mais je sens aussi qu’il faut un boost immédiat pour essayer de jouer le va-tout pour atteindre les play-off, et je ne pense plus avoir l’énergie nécessaire pour obtenir le déclic. J’ai passé de merveilleuses années dans ce club et je préfère m’en aller pour permettre à l’équipe de poursuivre son objectif, sans être un frein."

Du côté du club, pour Jon Vanderlinck, il n’y a aucune amertume quant à la décision du coach. "Olivier m’a annoncé sa décision, que j’ai comprise. Je la regrette car Olivier a vraiment fait du bon boulot pendant ces années. Il a été impeccable dans le travail effectué, et toujours collaboratif, mais il est vrai que ces derniers temps on sentait une certaine fatigue s’installer. Je suis tout autant coupable que lui de ne pas avoir trouvé le levier nécessaire pour ne pas s’embourber comme on l’a fait, donc il n’y a aucun ressenti négatif entre nous, que du positif. On va s’atteler maintenant à trouver son remplaçant pour la fin de saison et tenter d’atteindre les play-off."