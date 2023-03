Nivelles a demandé sa licence pour la TDM1

La clé à Nivelles pour tenter de revenir avec les trois points va dépendre du travail défensif et de la prestation collective en attaque, ce qui lui a plutôt bien réussi la semaine dernière en seconde période contre Boom. "Pour rester au contact de Falco Gand nous devons gagner tous nos matchs et espérer que Gand perde l’un ou l’autre match. C’est un peu notre stratégie du moment. Mon groupe, même s’il a connu un petit coup de moins bien notamment à Louvain, est toujours motivé et j’ai l’impression qu’il commence à ressortir un peu la tête de l’eau. Il retrouve un peu d’énergie et il est au complet. J’espère que nous sommes maintenant dans une phase positive et que nous allons pouvoir enchaîner. En tout cas, ce samedi, c’est la victoire ou rien et si on perd, nous serons malheureusement fixés sur notre sort. Ce qui n’est pas vraiment dans nos intentions."

En talonnant Gand, Nivelles veut maintenir le suspense, à raison. En effet, la demande de licence de Courtrai pour rejoindre la BNXT league est en cours d’examen. La demande de Nivelles pour accéder à la TDM1 aussi. Reste à voir comment va se passer la fin de saison. Y aura-t-il deux ou trois montants ? Si trois montants il y a, comment les désigner ? Ces questions sont actuellement sans réponse.