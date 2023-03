Le jeune homme, qui va sur ses 17 ans, avait la rage. "La semaine précédente, je m’étais rendu aux championnats de France organisés à Lyon mais cela ne s’était pas passé comme espéré. Je ne suis pas parvenu à montrer ce que je voulais sur le 60 m haies et je voulais proposer autre chose à Louvain-la-Neuve."

Objectif atteint avec ce double titre de champion de Belgique qui s’ajoute à une liste déjà longue. "En comptant les championnats organisés à l’extérieur sur 100 m et 110 m haies, je dois en être à six ou sept titres depuis deux ans. Et puis, j’ai aussi amélioré le record du club sur 60 m avec un chrono de 7.08 alors que je possède déjà celui sur 60 m haies en 7.92."

Cela fait une dizaine d’années que Louis pratique l’athlétisme. "J’ai rejoint le RCABW sans idée précise. Au début, on touche un peu à toutes les disciplines, puis on m’a orienté vers le sprint."

Membre de la "Leveque’sTeam" et entraîné par Noël Levêque, son intention est de "courir plus vite que tout le monde".

Mais sa priorité, son prochain grand objectif, se situe à la fin du mois de juillet où seront organisés en Slovénie les Olympiades des jeunes. "C’est un peu l’étape avant l’entrée dans le monde des grands, le début des choses sérieuses."

Mais avant de prendre son billet d’avion, il y a des minimas à réaliser. "Ils sont de 13.92 pour le 110 m haies alors que pour le 100 m, il n’est pas encore établi. On a parlé de 10.71 puis de 10.80 et on attend la confirmation car il y a eu pas mal de réclamations."

Aujourd’hui, Louis court le 110 m haies en 14.40 et le 100 m en 11.01, "mais je suis confiant car mes temps évoluent bien et mes différents chronos annoncent de bonnes choses. Cela devrait le faire."

D’autant plus que cette année 2023 a bien débuté "et je vais réaliser les objectifs que je me suis fixés", assure le jeune homme qui s’entraîne six fois par semaine au CABW, en ajoutant une bonne dose de travail à la maison. "Je vais bientôt aller courir en Hongrie dans des compétitions ouvertes afin de me confronter à une grosse concurrence comme je participerai aussi à quelques compétitions dans le nord de la France et en Belgique pour améliorer mes temps."