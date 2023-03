L’objectif des Castors Braine: "26/26 et gagner les play-off"

Une routine s’est installée depuis la série de victoires en cours. "Tous les cinq matchs gagnés, on savoure un peu plus et on célèbre ce succès-là un peu plus que les autres. Souvent, après cette série de cinq à la suite, il y a la tournée du président ou du trésorier. On marque donc le coup entre nous. C’est un petit objectif de l’équipe, pour le fun, mais notre vrai objectif est d’avoir le 26 sur 26 et plus que tout notre gros objectif est de gagner les play-off. Pour l’équipe, il n’y a que cela qui compte parce que faire 26 sur 26 et après perdre les play-off, cela n’aurait pas de sens. Nous sommes tous motivés par cela et nous nous préparons au mieux pour cela. On fera donc tout pour que tout le monde soit en forme à ce moment-là."

En enchaînant les victoires, en restant invaincus, les Brainois parviennent à ne pas se mettre une pression inutile. Ils restent focus sur leur basket, sans se casser la tête avec l’extrasportif. À les entendre, la montée au niveau supérieur, ce n’est pas la priorité du moment, même si "le club a confirmé que nous pouvions participer aux play-off. C’est officiel, nous sommes donc fixés sur ce qui nous attend. Pour la saison prochaine, je peux difficilement en parler car nous avons encore une réunion programmée à ce sujet dans la quinzaine qui arrive. On attend donc d’autres nouvelles, d’autres infos. Quoi qu’il en soit, notre objectif de la saison reste d’aller le plus loin possible dans cette compétition et d’essayer de remporter les play-off."

La meilleure saison des Castors

Le capitaine des Brainois l’admet, cette saison est d’ores et déjà réussie. La qualification pour les play-off est même déjà acquise. "C’est la meilleure saison de Castors Braine et la meilleure saison que je dispute. Que ce soit sur ou en dehors du terrain, l’ambiance dans le groupe, avec les autres membres du club, le comité, le staff, nos supporters, c’est vraiment génial. C’est chouette et c’est vraiment très agréable."

Mais Dorian Dombret sait que l’actualité du jour pour son équipe, c’est dans les Ardennes qu’elle est programmée. "Ce vendredi, c’est un nouveau match, une autre équipe, un autre adversaire qui joue zone tout le match. On va devoir faire bouger la balle et espérer que cela tourne rond avec la réussite offensive. La réussite, c’est un facteur qu’on ne peut pas contrôler. On va prier pour qu’elle soit avec nous. Par contre, ce qu’on peut contrôler, c’est notre envie, notre intensité, notre défense, notre envie d’aller chercher le rebond. Bref, tout ce qui jusqu’à présent ne nous a pas fait défaut, on peut revenir avec les trois points."

Et un 21e succès d’affilée. C’est évidemment tout ce que l’on peut souhaiter aux Brainois.