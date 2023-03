Les Lasnoises partantes pour la montée en P1

Les Lasnoises n’avaient d’autre ambition que le maintien en début de saison. "Au fil de la saison toutefois, nous nous sommes rendu compte que nous pouvions mieux. Nous occupons la quatrième place au classement. Nous espérons maintenant terminer à la troisième place occupée par Perwez où nous nous déplacerons le 16 avril prochain."

Les deux dernières sorties se sont soldées par deux défaites dont celle, logique, enregistrée samedi dernier contre les premières, Limal/Ottignies. "La défaite à Rixensart le 17 février dernier nous est restée en travers de la gorge. Nous avons joué ce match le vendredi soir à 21 h 15. Ce n’était pas évident. L’équipe n’était pas en grande forme. Au troisième set, Ewa Olewicz, notre joueuse polonaise, a dû quitter le terrain pour son départ en vacances."

L’équipe lasnoise a beaucoup progressé ces derniers temps. "Le groupe a bien évolué. Nous pratiquons plusieurs systèmes défensifs et offensifs. Nous avons des options tactiques que les filles maîtrisent bien. L’esprit dans l’équipe est extraordinaire. Il n’y a jamais un mot plus haut que l’autre. Et, si une petite tension apparaît, le problème est réglé immédiatement."

Partante pour monter en première provinciale

L’équipe lasnoise serait partante si d’aventure la montée s’offrait à elle. "Il se pourrait qu’il y ait trois montants, d’où l’importance de rejoindre la troisième place. De toute manière, si nous ne montons pas cette année, ce sera l’objectif la saison prochaine. Nous sommes en recherche de joueuses pour que les titulaires en équipe première aient moins de pression, que les postes puissent être doublés. Ici, s’il y a une absence, c’est la catastrophe", poursuit Didier Severin qui sera toujours en poste la saison prochaine.