Quarts temps: 5-19, 10-25, 15-18, 6-20.

BRAINE (8x3, 16/26 LF, 17 ftes): DEVOS 12 (1x3), Dekeyzer 14 (4x3), Popovici 3, MARBLIE 12, Comelli, Meunier 7 (1x3), FEBRISSY 13, Helleputte 2, TILMANT 8 (1x3), Muylaert 8 (1x3), DRANTMANN 3.

Sans Fouka, Robert et Marteau mais avec les jeunes Comelli, Drantmann, Helleputte et Popovici, les Brabançonnes ont accompli leur mission avec la mention plus que satisfaisante ce jeudi en rencontre d’alignement. Après un départ en trombe à 0-9 et 6-19 (Q1), elles ne pouvaient plus être rejointes après une seconde accélération: 15-44 (20e). "Il faut reconnaître que Quaregnon s’est aligné sans son intérieure blessée. On a senti une fois l’avance prise, une forme de résignation envahir les rangs montois mais l’adversaire a réagi au troisième quart. On était moins appliqué défensivement", résume le coach François qui verra ses troupes reprendre sur le même rythme défensif et clôturer en force le dernier quart, enlevé 6-20.

La satisfaction dominait chez le coach après cette rencontre bien maîtrisée: "À l’image d’Alice Devos, on a fait un match fort appliqué. Devos s’est signalée par ses paniers, ses passes et ses bons choix en transition. J’ai félicité chaque joueuse car ce n’est pas évident de se mobiliser physiquement et mentalement en pleine semaine. Je suis heureux aussi d’avoir donné du temps de jeu à des jeunes nées en 2006 et 2007. Elles ont mérité leurs minutes."

La prochaine rencontre des Castors aura lieu le samedi 25 mars. Ce sera face au BC Mons, troisième au classement.