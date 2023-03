Le nouveau monde de Maxime Dewit

Pour se préparer à sa nouvelle catégorie, Maxime Dewit a participé au stage de son club à Calpe en Espagne durant une semaine. "Ma première course a eu lieu dimanche passé à Mazenzele. La catégorie junior est très différente. J’ai vu sur la ligne de départ des garçons plus grands que moi malgré mon mètre 83. Il y avait du monde, avec 150 coureurs. La vitesse au départ de la course était aussi impressionnante."

Cette première ne s’est pas déroulée comme il l’espérait. "Après un tour, il y a eu une chute que j’ai évitée de justesse mais ensuite c’était impossible de rattraper les autres. Je me rends compte que cette catégorie demande encore plus d’entraînements et de sacrifices afin d’arriver à faire quelque chose. Le début de la saison vient à peine de commencer, donc il faudra quelques courses pour se mettre dans ce rythme infernal."

Ce dimanche, Maxime sera en principe à Vollezele et le 18 mars à Orroir. "Le cyclisme devient de plus en plus exigeant et demande beaucoup de temps. Je reste optimiste mais c’est un nouveau monde que je découvre."

Comme c’est sa première année en junior, le seul objectif du Wavrien pour le moment est de prendre le rythme du peloton, savoir suivre et terminer les courses. "Je verrai ensuite en été comment gérer ce nouveau défi."

Pour évoluer dans son sport, Maxime est heureux de pouvoir compter sur le staff du club Geo-therm Marchovelette "qui est très dynamique et les sponsors se sont donnés cette année. On a la possibilité de rouler sur des vélos haut de gamme. On a reçu le casque et aussi de magnifiques lunettes. On peut dire que les coureurs cadets et juniors ont été gâtés. Il y a des entraînements régulièrement et les membres du staff font tout pour nous."

Maxime Dewit suit par ailleurs des études en électricité mais il va débuter une formation en mécanique vélo, "ce qui me passionne plus."