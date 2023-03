La réserve de Mont-Saint-Guibert championne dix ans plus tard

Petit regret malgré tout, la qualité d’un championnat réduit à neuf équipes et trop de forfaits qui ont restreint le nombre de rencontres à jouer. "Dommage que le championnat n’était pas terrible mais je retiendrai surtout la bonne ambiance qui a animé le groupe toute la saison et la collaboration avec les deux autres équipes seniors du club. On s’était mis d’accord avec le coach de la P3 (Gaël Vanderbrugge) que ses joueurs non repris viennent jouer avec nous et c’est maintenant le scénario inverse qui se présente, avec des gars de la réserve qui vont aider la P3 qui compte des blessés."

Le titre n’était pas un objectif "mais quand on a vu qu’on était champion d’automne, on a joué le jeu jusqu’au bout. On n’a perdu qu’un seul match, face au Ronvau, un jour où rien n’allait."

La saison terminée après une dernière victoire 7-4 contre Walhain, il sera bientôt temps de penser à la suivante. "Tout va dépendre de notre P3 qui va disputer le tour final. Si l’équipe venait à remonter en P2, peut-être que notre réserve deviendrait une P3, mais rien n’est moins sûr."