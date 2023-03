Depuis trois ans maintenant, Ibrahim Bah, au travers de son ASBL Team Wakanda Project, a fait de la lutte contre le harcèlement au travers de la boxe, son cheval de bataille. "Nous avons tous été confrontés, un jour ou l’autre, à une situation de harcèlement. Il s’agit d’un problème sociétal qui est souvent mis en lumière lors d’évènements dramatiques mais qui n’est pas combattu au quotidien. Des campagnes existent mais peu d’actes sont posés. J’ai donc décidé d’aller à la rencontre des jeunes en proposant des séances d’initiation à la boxe dans les écoles. À travers le sport nous souhaitons permettre à tout un chacun de trouver un exutoire et ainsi libérer la parole", explique-t-il.

Aller dans les écoles, là où le harcèlement est plus présent qu’on ne le pense, trop souvent passé sous silence, c’était la priorité d’Ibrahim Bah. "Le harcèlement est très présent dans les écoles mais c’est un sujet tabou, quelque chose dont les enfants ou les responsables dans les écoles ne parlent pas. Et pourtant, c’est quelque chose de criminel, qu’il faut combattre au quotidien."

Ce jeudi, Ibrahim était à l’école internationale Le Verseau à Bierges. Durant toute la matinée, comme il l’a déjà fait dans plusieurs établissements scolaires, il a proposé à des groupes de 36 élèves, une séance d’1 h 15 au cours de laquelle ils ont pu découvrir la boxe et son côté libérateur. "L’objectif est de sensibiliser les jeunes à ce fléau qu’est le harcèlement et c’est pour ça que nous sillonnons les écoles. Elles sont désormais sensibilisées à ce fléau et nous contactent régulièrement pour qu’on apporte notre soutien aux jeunes, qu’on puisse leur permettre de se libérer de ce problème de harcèlement. Qu’ils osent en parler."

Cela fonctionne puisque de nombreux jeunes sont parvenus à se libérer lors de précédentes séances. "Les élèves affichent toujours une attitude positive lors de ces séances et nous parlons avec eux du harcèlement. Certains nous livrent leur témoignage devant tout le groupe, d’autres n’osent pas s’exprimer devant tout le monde, un peu gênés, mais ils viennent me trouver après le cours. Je leur explique alors que ce qui leur arrive n’est pas quelque chose de gênant. C’est un truc horrible mais ils doivent en parler, que ce soit avec moi, leurs professeurs ou même la police. Les jeunes ne doivent pas se sentir seuls, ne doivent pas se faire du mal ou faire du mal aux autres. Ils doivent oser en parler et c’est ce que nous essayons de leur apporter au travers de ces cours de boxe."

La boxe, un sport qui apporte ses valeurs et permet d’instaurer une véritable situation de confiance. Confiance en l’autre, confiance en soi, des termes qu’Ibrahim ne cessent de marteler lors de ses cours. "Nous leur apprenons des petites techniques de boxe mais le plus important lors de ces séances, c’est le mot confiance. La boxe peut apporter aux jeunes cette confiance en eux et leur permettre de ne plus avoir peur de la personne qui est devant eux. L’objectif est d’apprendre aux jeunes à rester eux-mêmes aussi."

Un combat qu’Ibrahim mènera jusqu’au bout, lui qui continuera à aller dans les écoles, pour le bien des jeunes.