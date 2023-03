Wavre-Limal, une discipline de champion

Ancien joueur de Limal et actuellement actif en P2 à Hoeilaert, Kevin Kalonda est un coach exigeant. "Je suis ambitieux et cela passe par certaines choses que les joueurs devaient respecter. Ils ont pris ça sérieusement pour progresser, ils se sont appliqués, ils ont adhéré au projet en faisant preuve de discipline et le résultat est là."

Quand il a repris l’équipe la saison dernière, ce n’était pourtant pas gagné. "Il a fallu faire un mix entre les joueurs de Limal et les anciens de Wavre. On a terminé à la quatrième place en U 14 la saison dernière et nous voilà maintenant champions en U 15."

Reste à poursuivre la belle histoire la saison prochaine en U 16. "J’espère que nous serons en provinciaux. Un club comme Wavre-Limal mérite d’avoir des provinciaux, voir des interprovinciaux. Il le faut pour que les jeunes progressent. De toute façon, je prépare mon groupe à ce qu’il rencontre plus fort la saison prochaine. J’ai augmenté le rythme des entraînements et prévu des amicaux et tournois contre des bonnes équipes. Il nous reste aussi deux matches de championnat à jouer contre Orp et… Limal B."

Une deuxième équipe limaloise qui évolue dans la même série et qui rencontre plus de difficultés cette saison. "Pour certains jeunes, le foot passe en dernier, après tout le reste. Il y a aussi les vacances où les noyaux sont plus serrés et c’est l’avantage d’avoir une deuxième équipe. Ici, les A sont là pour gagner et les B pour progresser, peu importe le score."