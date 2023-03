Un succès à Mélin et Walhain sera champion ce dimanche

Messieurs, que vous inspire ce match au sommet ?

J.S.: On préférerait reporter leur fête d’une semaine ou deux en sachant qu’on a déjà fait flancher de futurs champions chez nous comme Sart-Risbart à l’époque et Orp il y a quelques années.

J.J.: On n’a pas le choix, il faut gagner pour être champion mais on sait que l’adversaire sera présent au rendez-vous. Un point ne serait pas mauvais mais on ne s’en contentera pas.

Que pensez-vous de votre adversaire ?

J.S.: Walhain possède beaucoup de joueurs de qualité comme Koninckx, Tahraoui ou Joiret et exploite surtout la vitesse de leurs attaquants sur les longs ballons, mais il n’a pas connu beaucoup de faux pas et ça reste l’équipe à battre.

J.J.: Mélin a toujours été un adversaire compliqué, même avec mes autres clubs. Ce sont des guerriers et on devra aussi se comporter comme tels.

Sur le plan personnel, vous faites partie des meilleurs buteurs chaque saison ?

J.S.: Pourtant, je préfère donner la passe décisive plutôt que marquer. Mais la balle roule pour moi et va facilement au fond depuis deux ou trois ans.

J.J.: Je suis un peu déçu de ne pas faire aussi bien que les autres années, avec un petit creux durant l’hiver, mais ce n’est pas facile avec tous les forfaits et les goals retirés.

Des projets pour la saison prochaine ?

J.S.: Mélin reste mon club de cœur mais j’ai reçu une proposition attrayante sur le plan financier d’un club flamand, et je prends quelques jours pour y réfléchir.

J.J.: J’avais hésité à continuer le foot en raison du boulot et de la rénovation de ma maison, mais j’ai finalement décidé de suivre mes coaches à Orp car ce sera encore plus proche de chez moi.

Pour en revenir au match, Walhain s’était imposé 3-1 à l’aller ?

J.S.: Nous étions trois à être suspendus. On avait eu quelques occasions avant que notre adversaire ne prenne le dessus dans le jeu et physiquement.

J.J.: Etant suspendu, j’avais vu le match depuis la tribune. Mélin avait mené 1-0 et failli revenir à 3-2, preuve qu’ils ne lâchent jamais rien.

Quelles seront les clés de ce duel retour ?

J.S.: Celui qui affichera la meilleure mentalité et le plus d’envie l’emportera. Ce sera du 50-50 au départ car eux voudront être champions et nous poursuivre ce deuxième tour parfait jusqu’ici.

J.J.:Je pense que la mentalité sera déterminante dans un premier temps. Après, il faudra tout faire pour mettre un but de plus qu’eux.

Au rayon des effectifs, Mélin sera privé de Pynebrouck tandis que Ba. Koninckx et Demey rentrent de suspension à Walhain.