Rémi Wautier: "Monter et stabiliser Ittre en P2"

Le résidant de Virginal, bientôt 32 ans, a inscrit un doublé dimanche dernier. "J’ai du mal à marquer en tant que n°6 ou arrière central mais j’essaie de tirer le groupe vers le haut. J’ai toujours joué à Ittre ou j’ai débuté à seize ans en équipe première. Après, j’ai enchaîné Heppignies, Woluwe-Zaventem (D3), l’URS Centre (élites), Châtelet, Braine-le-Comte (P1) et Ways-Genappe avec qui je suis remonté en P1 via le tour final. On avait vraiment une chouette équipe avec Michaël Ghion, Laurent Baras ou Benoit Ver Elst. À la fusion avec Houtain, j’ai joué un an avec Paolo Omonga et Manu Kanyinda contre qui ça m’a fait plaisir de gagner dimanche (rires). Mais avec ma société de piscines, une maison à rénover et un petit garçon, je suis revenu à Ittre pour le plaisir. On avait refait une équipe réserve avec la moitié des gens qui sont là, mais j’avais encore envie de challenge et je me suis remis dedans cette année."

Et quant à une éventuelle montée via le tour final, "tout le monde est motivé pour y arriver car ce serait dommage de passer à côté. Notre série de matches sans défaite est vraiment bien et voudrait rendre aux dirigeants et aux supporters ce qu’ils font pour nous. Le but est de monter et stabiliser le club en P2 car on n’a pas les moyens d’aller plus haut."