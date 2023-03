P3D: Dans le creux, Huppaye doit redresser la barre

Huppaye n’est plus dans le coup et reste sur trois défaites consécutives en ayant encaissé quatorze goals. "La défaite contre Walhain nous a fait beaucoup de mal et le ressort est un peu cassé depuis lors, mais il va falloir redresser la barre à un moment donné , avance le coach, Marc Warnant. Si on parvient à prendre un maximum de points d’ici la fin du championnat, tout est encore possible pour le tour final. Moi, j’y crois toujours, mais c’est le moment ou jamais pour relever la tête car soit ça passe, soit ça casse définitivement." Lebon, Reda (suspendus), Heye (blessé) et Vosté (vacances) seront absents pour aller à Chastre. "On doit respecter chaque adversaire car vu le niveau de jeu qu’on affiche en ce moment, on ne leur est certainement pas supérieur. On a besoin d’un déclic pour repartir sur de bonnes bases."