Les Gilon à nouveau prophètes dans leur pays

Outre leur envie de prouver que l’éloignement de Jean-Philippe, parti s’installer à Reims, n’avait pas entamé leur complicité sur le tapis, les deux hommes, plusieurs fois médaillés à l’Euro et aux Mondiaux, voulaient aussi prendre leur revanche sur la dernière édition de la compétition.

Les championnats d’Europe dans le viseur

"En 2020, nous avions dû nous contenter de la deuxième place, se souvient Jean-Philippe Gilon. Nous avions été devancés par une paire canadienne sans qu’on ne comprenne trop ce que nous avions fait de mal. Terminer sur la plus haute marche du podium ce week-end, c’est donc une petite revanche pour nous. Et puis, ça prouve que nous sommes toujours dans le coup bien qu’on se voie moins souvent qu’auparavant, avec Nicolas."

Devançant les champions du monde et vice-champions du monde en titre de plusieurs points, les Liégeois d’origine n’ont pas tremblé durant la finale. "On a même amélioré notre cote à l’issue de notre deuxième passage", sourient-ils en avouant que Nicolas, victime de pépins physiques ces derniers temps, "a commis une grosse faute en qualifications": "Mais heureusement, ça n’a pas été le cas en finale."

Dédiant leur victoire de ce week-end à Michel Kozlowski, un pilier du kata belge décédé quelques jours plus tôt, Jean-Philippe et Nicolas Gilon ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Et pour cause, ils visent désormais un nouveau podium aux championnats d’Europe. "Si on fait aussi bien là-bas que ce qu’on a démontré ici (au Blocry, NDLR), on peut espérer décrocher une médaille, et peut-être même l’or."

Réponse à la mi-juin, sur les tapis slovènes de Podcetrtek.