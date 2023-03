Le départ sera donné du chalet de la forêt, rue de Chevelipont. Deux distances: 23 km avec un départ à 19 h 30 et 12 km (départ à 20 h).

Durant la course, un ravitaillement est prévu uniquement sur la grande distance. Pour les deux distances, l’organisateur prépare un ravitaillement ‘’surprise’’ juste avant l’arrivée. "C’est un trail nocturne, il fera donc noir et avec très probablement pas mal de sentiers glissants ! Il faut se munir d’une lampe frontale et/ou ventrale bien chargée et de chaussures de course adéquates. Il est vivement conseillé de vous munir d’un téléphone. En cas de soucis, un numéro d’appel d’urgence sera communiqué avant le départ."