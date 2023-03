Bierges – Saint-Michel B

La fin de saison devient longue du côté de Bierges où les forces vives commencent à manquer.

La réception de Saint-Michel B s’annonce compliquée. "En plus des nombreux absents, j’ai un suspendu et deux blessés supplémentaires. Nous avons la poisse pour le moment et j’espère que j’arriverai à trouver onze joueurs pour dimanche", commente le T1 Sébastien Goossens.

Stéphanois B –Cr. Schaerbeek B

Affrontement entre deux formations très jeunes dimanche après-midi. Les Stéphanois doivent se reprendre après leur récente défaite au Stade Everois B. "Il nous reste quatre gros matchs pour terminer la saison et on compte bien ennuyer tout le monde. Pour rivaliser avec Schaerbeek, il faudra une meilleure mentalité et plus d’envie que la semaine dernière", confie le coach Thierry Bâton.

Saint-Josse B – Ottignies

Les Jaune et Bleu n’ont plus gagné depuis fin janvier et il serait bon de revenir avec quelque chose de ce déplacement chez des tennoodois situés une place devant eux au classement. "Je ne sais de nouveau pas qui j’aurai à ma disposition car nous avons encore pas mal d’absents mais on ira là-bas pour au moins prendre un point", lance Stéphane Wille (T1).

La Hulpe B – Rixensart B

Gros derby ce dimanche entre une formation la hulpoise qui se retrouve aux portes du Top 5 et une équipe de Rixensart qui sort d’une superbe prestation face au leader. "C’est toujours un match spécial face à nos amis rixensartois. Tout le monde se connaît, il y aura du spectacle sur le terrain et nous aurons à cœur de gommer notre lourde récente défaite", explique le mentor local Arnaud Lambert.

Du côté adverse, on se sait attendu. "Ce sera plus compliqué qu’à l’aller à cause du terrain en herbe et parce que La Hulpe voudra sa revanche. On doit continuer sur notre bonne lancée et tout faire pour aller chercher la deuxième place", raconte un Lorenzo Richiusa qui a décidé de poursuivre son aventure à la tête de Rixensart B la saison prochaine.

Huppaye B – Incourt B

Le match de la peur entre les deux derniers du classement vaudra son pesant de cacahuètes.

Onze points séparent les deux équipes mais un derby reste une rencontre compliquée à bien des égards. "On se méfie de cette rencontre même si nous partirons avec les faveurs du pronostic car c’est sur notre terrain en herbe. Ils feront peut-être descendre quelques joueurs de leur première équipe mais nous devons prendre les trois points", lance un Benjamin Danielswiez qui sera privé de Valk, Swiggers et Dupeuble.

À Incourt B, on continue à y croire. "Le terrain ne sera pas à notre avantage mais avec la même mentalité et la même envie que la semaine dernière, tout est possible", positive le T1 incourtois Jean-Luc Fergloute.