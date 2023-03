Nivelles B

L’équipe va finir en roues libres. "Après cette troisième défaite contre Clabecq, tout est terminé, remarque Cédric Musette (T1). Il nous aura manqué un peu de chance, d’expérience et surtout de la stabilité. Là, on continue surtout pour l’entretien physique des joueurs."

Clabecq

Fares rentre mais Faitah, Lalous, Ysebaert et Goossens sont suspendus. "On paye le cataclysme des cartes prises à Ittre mais il nous reste quatre finales et il faut passer au-dessus de Villers où l’on n’avait émergé qu’à la fin au match aller", prévient Didier Van Eesbeek (T1).

Villers B

Clabecq sera le troisième match en l’espace de neuf jours. "Semaine européenne pour nous et même si on est bien mentalement, on se déplacera encore plus déforcé chez le leader. Celui-ci aura l’avantage du terrain et on devra s’y adapter", indique Frédéric Vandekerkhoven (T1).

Genappe B

L’équipe n’a plus rien à jouer "mais je veux finir la saison de la meilleure façon et je ne suis pas content de l’attitude actuelle, note Gary Illegems (T1). On avait été impérial chez les Lion’s qui ont encore quelque chose à jouer et qui doivent se reprendre après Ittre."

Waterloo Lion’s

Ellatifi et Booka reviennent doucement. "Après trois défaites, on doit remobiliser les troupes car on a encore notre sort en mains pour le tour final, avance Alain Nzanza (T1). Genappe a des résultats en dents de scie au second tour et c’est l’occasion de nous relancer."

Ophain B

Après un week-end de repos, "l’entraînement de mardi a été annulé à cause de la pluie, regrette Michaël Ervier (T1). Etterbeek sera un gros match mais avec notre spirale positive, les jeunes bien occupés et sur notre terrain, on a peut-être un coup à jouer." Vandael rentre.