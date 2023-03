Incourt

Cinq défaites de rang. "Ce sont toujours les mêmes soucis puisqu’on manque un peu de condition physique et on doit changer le dispositif, mais l’assise défensive devient intéressante, positive Vincent Charlet (T1). On n’a rien prévu ce week-end car la saison est déjà presque derrière nous alors qu’on n’est que début mars."

Orp-Noduwez

Plus que deux matches à jouer pour les Orpois. Malgré les retours de suspension de Gramme et Yem Bapes, "il y aura de nouveau un grand chamboulement dans l’effectif, glisse Gaëtan Gramme (T1). G rez sera plus compliqué que Walhain car c’est une équipe plus virevoltante avec plus de vitesse et de rythme dans les courses."

Grez B

L’équipe sort d’un 6/6 "avec un beau résultat à Perwez et en ayant assuré contre Incourt, savoure Nicolas Gilles (T1). Si on négocie bien nos quatre derniers matches, on peut encore espérer quelque chose. Sur un terrain en herbe, Orp sera un peu plus dur pour les garçons mais on fera un maximum pour ramener trois points."

Ronvau

Delikus et Vandamme sont suspendus. "Même si on va rencontrer une équipe plus abordable sur le papier, je me méfie de Jodoigne qui a toujours eu de bons éléments, souligne Jean Paul Dos Santos (T1). On doit rester concentré sur notre objectif car si on gagne ce week-end, on pourrait grimper jusqu’à la quatrième place."

Jodoigne B

Plasman poursuit sa suspension. "Ronvau sera un match intéressant puisqu’ils sont dans une bonne spirale, souligne Frédéric Stoffelen (T1). De notre côté, on prépare doucement la saison prochaine en mettant de plus en plus les jeunes à l’étrier, et tout se passe bien pour l’instant même si on manque un peu de finition."