Les apprentis basketteurs ont eu droit à un quart d’heure d’exercices montrés par Arnaud Vancampenhout, Boris Van Steene, Tom Busselen et Adrien d’Hose. Quatre joueurs entièrement formés au club qui jouent actuellement dans les équipes seniors du RWB.

Les drills ont été suivis par des entraînements sur les trois terrains avec leurs coachs respectifs pour les catégories U8, U10 et U12. Après une petite pause pour restauration, les mini-basketteurs ont terminé avec des petits matchs en U8 et un mini-tournoi 3x3 pour les U10 et U12. À l’instar des jeunes pousses Vert & Blanc, Jaume Avino ne regrettait pas de s’être levé tôt dimanche: "Ce fut une belle journée avec un bon nombre de joueurs et parents présents malgré un dimanche de fin de vacances. Les coachs étaient motivés et concernés. Les enfants avaient le sourire et les parents ont pu constater qu’on voulait investir dans notre jeunesse. On souhaite établir un programme de formation de première main. Un beau projet est en train de se mettre en place."