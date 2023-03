Crêtes Brainoises ou La Chaumontoise ? Amis joggeurs, il faudra choisir !

Comment en est-on arrivé là ? Un malheureux concours de circonstances où au final, le grand perdant est le joggeur. La manche de Chaumont-Gistoux, excepté en 2021, a toujours eu lieu le second samedi du mois de mars. Puis un jour, l’épreuve est sortie du Challenge du Brabant wallon pour devenir un jogging non rattaché à un challenge en 2020, pour enfin intégrer le Challenge Delhalle par la suite et proposer un parcours qui plaît beaucoup aux joggeurs.

Du côté des Crêtes Brainoises, c’est la 19e édition et cet événement fait partie du Challenge du Brabant wallon. Habituellement, il est organisé au mois de février et là aussi, le parcours est très apprécié. "Cette année, en effet, nous tombons avec La Chaumontoise qui faisait partie du Challenge du BW avant, mais qui pour des raisons que je ne préfère pas commenter , a décidé d’en sortir, note Philippe Pleckspaen, organisateur des Crêtes. De notre côté, le problème est venu du changement des congés de carnaval. Si on n’avait pas changé la date, notre épreuve se serait déroulée en plein congés scolaires. Il était im possible pour nous de trouver les 80 personnes nécessaires à ce moment. Qui plus est, organiser en plein congé, c’est s’assurer d’avoir moins de participants… Après, il devient de plus en plus difficile de trouver des dates sans concurrence."

"Le 11 mars était la seule option"

Du côté de La Chaumontoise, Adrien Stouffs, l’organisateur, préfère rester optimiste. "Nous avons toujours organisé notre jogging à cette date. C’est bien sûr regrettable même si majoritairement, le public de ces deux challenges est différent. Mais oui, clairement, certains joggeurs devront faire un choix entre les deux courses. Pour nous, changer le jour n’était pas possible. Nous avons la chance de disposer d’un superbe cadre qu’est le Ronvau. On doit composer avec les autres activités et donc ce 11 mars était la seule option."

Pris en otage, les joggeurs n’auront d’autres choix que de mesurer leur intérêt, en fonction des objectifs et de leur affinité avec ces deux parcours qui, s’ils sont tous les deux attractifs, ont chacun leur spécificité.