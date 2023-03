P3D: Mont-St-Guibert veut conforter sa troisième place face à Wavre-Limal

Wavre-Limal B ne pourra pas disputer le tour final puisque le club a déjà une équipe en P2 "mais on joue le jeu comme si on pouvait l’atteindre, souligne l’entraîneur, Mohamed Riani. Le but est de mettre du piment dans ce championnat jusqu’au bout en embêtant les meilleurs. Ce sera le cas contre Mont-St-Guibert, et on veut prouver qu’on aurait aussi notre place dans ce tour final. On avait mené jusqu’à la mi-temps à l’aller avant de s’écrouler et on va essayer de réparer ça." Vercruysse est absent, Pelsmaekers rentre.