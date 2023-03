Il ne manquait en effet pas grand-chose à l’équipe brabançonne: "Je pense qu’en 2021-22, l’équipe avait fini dans le Top 3. Avec Marie-Julie Lambert et Isabelle Pâques, on a ajouté de l’expérience. Et ici, depuis peu de temps, Christelle Massart est revenue d’une longue blessure et s’est rajoutée au groupe. L’ensemble est vraiment homogène."

Ce mix entre jeunesse et expérience va jusqu’à produire des problèmes de luxe pour le coach: "En début de saison, j’avais un groupe de 10 filles. J’en ai 13 à présent mais c’est un chouette groupe. Les filles de l’an dernier, qui constituent le gros de l’équipe, ont très bien accueilli les nouvelles."

Meilleure attaque de la série, Ottignies va pouvoir compter sur le métier et la lucidité de Christelle Massart à la mène. Ce n’est pas tout: "Marie-Julie Lambert travaille énormément pour le collectif. Elle et Isabelle Pâques amènent une solide dose d’expérience. Des filles comme Rose Marchal et Mathilde Lechien ont intégré la P1 cette saison. Avec elles, j’ai énormément de potentiel en attaque, en plus de Chloé Milis qui survole le championnat aux tirs à trois points."

Thomas Thys est aussi l’heureux coach de la P2 Hommes (18 victoires, 1 défaite) en passe de réussir un exploit historique: amener une équipe messieurs du Rebond dans l’élite provinciale. "L’équipe a fini quatrième la saison passée mais avait un peu craqué sur le fin. Joffrey Tysiak et Jimmy Vanpee sont venus avec leur expérience. Je pense qu’en restant concentré et en proposant le même jeu, on peut éviter le tour final. On doit encore en gagner trois. Ce serait génial pour des gars qui sont au club depuis plusieurs saisons et qui ont fait leurs armes en jeunes. Je pense à Romain Fleurquin, Sébastien Lecomte et Gabriel De Herdt", conclut Thomas Thys.