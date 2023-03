Roman Abinet devrait rester à Waremme

Roman Abinet dispute sa sixième saison sous les couleurs de Waremme, après avoir défendu les chances d’Alost lors de la saison 2016-2017 et plus avant, celles de Guibertin durant six saisons, de 2010 à 2016. Le joueur va plus que probablement reconduire son bail avec Waremme la saison prochaine. "A priori, je devrais rester à Waremme. Le club voudrait me garder. Je n’ai pas reçu d’autres propositions. Il n’y a aucune raison que je quitte le club. Je m’y plais bien", indique-t-il.