Lasne-Ohain B

L’équipe reste sur un mauvais match à Braine B. "On reste sur trois prestations lamentables, lance Gilles Stephany. Être battu par Braine ou Auderghem n’est pas un problème mais la manière n’y était pas et c’est très dérangeant. Il faut voir ce qu’on a envie de faire de notre fin de saison et il y a clairement une réaction à avoir dès dimanche contre Villers."

Le T2 Jerry Berger ne prolongera pas.

Saintes

Le déplacement de samedi soir à Chastre "se présente bien, lance Dorian Nizot. J’aurais préféré jouer le week-end dernier contre Nivelles après une période plus compliquée (1/9) et je suis curieux de voir comment cela va se passer. De toute façon, on doit gagner nos quatre derniers matches."

Pietroons est aux sports d’hiver.

Nivelles

Forfait dimanche dernier, Nivelles jouera bien contre Waterloo. "J’aurai assez de joueurs", assure le président Rudy Dechamps.

Chastre

La réception de Saintes s’annonce compliquée, "comme tous les matches, précise Hassan Riani. Ils n’ont plus droit à l’erreur et comme on performe toujours mieux contre les équipes du Top 5, on verra bien."

Wavre-Limal

"On reçoit Auderghem et on aura rencontré trois leaders en cinq semaines, remarque Ronald Michiels. Fabio fait partie des entraîneurs avec qui j’échange le plus mais il ne recevra pas le moindre tuyau. En laissant deux équipes derrière nous, la mission est accomplie et je vais demander au groupe de réaliser un 3/12 d’ici la fin du championnat."

Braine B

La belle série de victoires (6) se poursuit et l’objectif est de la prolonger à Jodoigne. "On est attendus partout et les matches les plus compliqués arrivent, prévient Axel Smeets. Maintenant, on est en tête de la tranche et il serait dommage de gaspiller des points. L’équipe en est consciente et travaille bien."

Waterloo

Un déplacement à Nivelles est logiquement prévu dimanche. "Comme ils ont fait forfait dimanche dernier, on ne sait pas si le match aura lieu ou pas mais on se prépare comme si on allait jouer, assure Jonathan Van Onckelen. Et si on ne joue pas, cela nous fera un average de +5, pas de cartes ni de blessés."

Gruslet et Jamotte sont absents. Manga, Dassy, Pinto et Ricardo ont prolongé pour la saison prochaine.

Ophain

L’équipe se rend à Stéphanois. "On est repartis dans une bonne dynamique et même si on a trois suspendus (Colla, Crauwels, Vander Auwera) dimanche, cela me permettra de faire tourner", commente Romuald Lecocq.

Villers

Déplacement à Lasne-Ohain, "une équipe qui reste sur un 9/12 à domicile. Il faut s’en méfier d’autant plus qu’ils nous avaient battus à l’aller", remarque Frédéric Balan qui pourra compter sur Boreux et Lebrun.

La Hulpe

Face à Rixensart, "on a l’opportunité de se racheter après la défaite à Ophain et le match s’annonce bien, assure Jonathan Cabron. Ils nous avaient battus à l’aller dans les dernières minutes et on a hâte de prendre notre revanche. Ce sera un chouette match que l’on jouera pour la gagne."

Auderghem

Match à Wavre-Limal, "un déplacement compliqué. Ils ont eu un petit passage à vide mais ils se sont bien repris alors que de notre côté, on ne doit rien lâcher", prévient Fabio Magnoni. Termini est suspendu.

ES Braine

La victoire à Villers "fait du bien au classement. On a neuf points d’avance sur la 14e place et cela devrait aller. On reçoit Rebecq, une équipe qui comme nous a soufflé le chaud et le moins chaud. Ce sera du 50/50 et celle qui aura le plus d’envie passera au-dessus", prévient Michaël Ghion qui sera privé de Depotbecker, suspendu.

Stéphanois

Stéphanois reçoit Ophain dimanche. "Il nous reste quatre matches et il faut encore prendre des points, prévient Rénald Pansaerts. Le coup est jouable car l’équipe joue bien pour le moment et on a d’ailleurs été mal payés dimanche dernier à Waterloo."

SC Jodoigne

L’équipe reste sur un bon match à Auderghem "et si on réalise la même prestation face à Braine B, on pourrait prendre quelque chose, espère Martin Dehut, qui sera privé de Kabongo. Braine B est l’équipe en forme du moment mais pourquoi ne pas y croire."

Rebecq B

"On se déplace à l’ES Braine. Le noyau est là et on s’y rendra pour disputer un bon match pour continuer à apprendre", assure Francesco Marrella.