AFC Evere – Grez

Les Gréziens auraient dû l’emporter dimanche dernier face à la RULO. Sixièmes à deux petits points du Top 5, tout est encore possible. "On reste sur notre faim par rapport à notre dernier match et on se rendra à Evere sans pression. Cette équipe peut encore se sauver et on sait que ce sera compliqué", explique Sébastien Eggerickx (T2). Kocabas rentre de suspension et Decroes de blessure.

Lasne-Ohain – Genappe

Derby au sommet entre une RULO troisième qui voudra assurer son ticket pour le tour final et un Genappe quatrième qui continue à bien le préparer puisque son ticket est déjà assuré. "La pression est chez eux car ils ont besoin d’une victoire s’ils veulent accrocher le podium. Nous abordons cette rencontre comme une autre en sachant que la plus grosse difficulté résidera dans le fait que c’est un derby. Genappe voudra probablement sa revanche par rapport au match aller mais nous voulons prouver que nous avons notre place tout en haut", note Christophe Collaerts (T1).

Charpentier revient de suspension. Theys et Stevens sont toujours blessés. Les Genappiens sont en confiance après leur récent carton face à Kosova. "On récupère du monde et pas besoin de motiver les troupes outre mesure car c’est un derby alléchant entre deux formations ambitieuses. Lasne-Ohain c’est du solide, c’est costaud dans tous les compartiments du jeu mais nous aurons des arguments à faire valoir", explique le coach Julien Darquenne. Maistriaux (qui a prolongé), Becker, Rosart et les frères Brichart rentrent.

Kosova – Perwez

Leader de la série, Perwez se déplace dimanche après-midi chez son concurrent direct. Il s’agit peut-être du match le plus important de la saison des Perwéziens. "On ne va pas se mentir, si nous gagnons, nous aurons alors 7 points d’avance à trois matches de la fin et ce serait un fameux ascendant psychologique. C’est clairement le tournant de la saison et même le fait de ne pas perdre serait positif. Comme nous jouons pour le moment mieux à l’extérieur qu’à la maison, nous sommes confiants", explique Fabian Bamps. Ndione est toujours blessé.