Maya De Backer délaisse son VTT pour la course à pied

Ce dimanche à Bouval, l’Ottintoise Maya De Backer l’a emporté sur l’épreuve du 5 kilomètres. Une participation inhabituelle pour l’ancienne vététiste. "La course à pied est une nouvelle passion. Je suis d’ailleurs plutôt trail, même si je continue à faire du VTT via des triathlons. Ici à Bousval, c’était près de chez moi, je voulais juste me tester entre deux trails, avec comme objectif de courir sous les 4'15 au kilomètre. L’objectif est atteint car pour le reste, la victoire fait plaisir mais il faut reconnaître qu’il n’y avait pas une grande concurrence. Il y avait beaucoup plus d’asphalte que je ne l’imaginais même si je savais que malgré le nom Cross de Bousval, c’était plutôt un jogging. Pour le reste, forcément, par rapport aux épreuves que je dispute habituellement, beaucoup plus longues, cela m’a paru très court et… très plat, mis à part une petite bosse dans les champs. L’effort a donc été intense."