Marc Vanderbeck sera le nouveau boss du FC Genappe

On l’a bien compris, le départ de Claudio Mariella ne bouleversa en rien les contours du projet genappien.

"Nous nous attelons dès maintenant à trouver un coordinateur des jeunes de qualité afin de poursuivre le travail déjà accompli et redonner un nouvel élan. Certaines cartes vont être redistribuées, de nouvelles personnes vont nous rejoindre comme d’autres effectueront peut-être leur retour. Nous voulons retrouver une unité collective et même s’il y a du boulot, l’optimisme et la motivation sont présents."

Toujours en course pour la montée en D3 ainsi que pour une place en finale de la Coupe de Brabant, les ambitions sportives restent elles aussi identiques. "Nous voulons toujours atteindre ces deux objectifs et nous ferons tout pour y arriver. Julien Darquenne et son staff continueront eux aussi leur boulot la saison prochaine. Les discussions avec les joueurs se poursuivent de manière sereine et rassurante."

Marc Vanderbeck: "aucune crainte à avoir"

Ancien président emblématique du RRC Waterloo, Marc Vanderbeck va retrouver un costume qui lui semble taillé sur mesure. "Genappe est un club que je connais bien car j’y ai joué et mes petits-fils y sont affiliés. J’ai accepté avec plaisir la mission qui m’a été confiée et le but est de faire fructifier le boulot réalisé par Claudio Mariella. Le club est stable, les bases sont saines, l’organigramme se met en place et nous avons déjà pas mal travaillé. Ce n’est pas une remise à zéro et il n’y a aucune crainte à avoir. Je serai un président de transit qui aidera à apaiser les tensions et à rassurer tout le monde. Nous allons faire de grandes et belles choses à Genappe", lance l’homme fort de 71 ans.